TET 2024 की पात्रता शर्त पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार और SSC से जवाब तलब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत शर्त तय करने पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2024 की नियम पुस्तिका में निर्धारित पात्रता शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को केवल विवादित शर्त के आधार पर अयोग्य घोषित न किया जाए।

यह अंतरिम राहत याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है। टीईटी 2024 के विज्ञापन में शामिल इस शर्त को चुनौती दी है मामला परमानंद गुजराती एवं अन्य की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने टीईटी 2024 के विज्ञापन में शामिल उस शर्त को चुनौती दी है, जिसके अनुसार केवल शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र माना गया था।