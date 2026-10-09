जबलपुर में EHT बिजली लाइनों के नीचे निर्माण की अनुमति पर हाई कोर्ट सख्त, 10 अधिकारियों को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर शहर में अति उच्चदाब बिजली लाइनों के आसपास निर्माण और कॉलोनियों के विकास का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने ग्रीष्म जैन एवं अमित पटेल की याचिका पर राज्य शासन सहित संबंधित विभागों के 10 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर, 2026 को निर्धारित की गई है।

नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा एवं लावण्या वर्मा ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया कि जबलपुर शहर की सीमाओं से होकर अति उच्चदाब (ईएचटी) बिजली लाइनें गुजरती हैं। इन लाइनों के माध्यम से 220 और 133 किलोवाट नहीं, बल्कि 220 और 133 किलोवोल्ट की विद्युत आपूर्ति की जाती है।