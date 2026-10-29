सांसदों-विधायकों के मुकदमे वापस लेने पर हाई कोर्ट करेगा फैसला, अहम कानूनी सवाल सामने आए

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । किसी आपराधिक मामले में सांसद या विधायक अकेला आरोपी हो, तो मुकदमा वापसी का लाभ उसी तक सीमित रहेगा या उसके साथ आरोपी अन्य लोगों को भी मिलेगा। हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक होगी इसी तरह, राज्य सरकार यदि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमा वापस लेना चाहे, तो इस पर अंतिम निर्णय संबंधित विशेष अदालत करेगी या हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक होगी। अहम कानूनी सवाल सामने आए हाई कोर्ट में सांसदों-विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की निगरानी के दौरान ये अहम कानूनी सवाल सामने आए हैं। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने इन प्रश्नों पर विचार के लिए अगली सुनवाई चार नवंबर को निर्धारित की है।

संबंधित 19 आपराधिक मामले लंबित थे सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह ने पिछली स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर बताया कि प्रदेश में सांसदों और विधायकों से संबंधित 19 आपराधिक मामले लंबित थे। इनमें से तीन का निराकरण विशेष अदालतों ने कर दिया, जबकि एक मामला हाई कोर्ट से निरस्त हो चुका है।