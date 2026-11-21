नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्ज सड़क पर वन विभाग द्वारा फेंसिंग कर आम नागरिकों का आवागमन प्रतिबंधित करने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने वन विभाग के प्रमुख सचिव, मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) और भोपाल कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की गई है।

सड़क पर फेंसिंग कर उसे संकरा कर दिया भोपाल के चंदनपुर निवासी राजेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि चंदनपुर-चीचली मार्ग राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक सड़क के रूप में दर्ज है। सड़क के दोनों तरफ की भूमि वन विभाग को रिजर्व फॉरेस्ट के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन विभाग ने सड़क पर फेंसिंग कर उसे संकरा कर दिया और आम नागरिकों का आवागमन भी रोक दिया।