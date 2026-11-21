नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्पेशल ट्रेन में सात स्लीपर कोचों की लाइट और पंखे बंद रहने तथा ट्रेन के नौ घंटे विलंब से पहुंचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग जबलपुर ने रेलवे और आईआरसीटीसी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है।

दो माह के भीतर 52 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश आयोग ने दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के परिवाद पर दोनों अनावेदकों को संयुक्त अथवा पृथक रूप से दो माह के भीतर कुल 52 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इसमें 40 हजार रुपये सेवा में कमी, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये परिवाद व्यय शामिल हैं।

18 नवंबर 2026 को आदेश पारित किया जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना, सदस्य सुषमा पटेल और मनोज कुमार मिश्रा की पीठ ने 18 नवंबर 2026 को आदेश पारित किया। महासंघ की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन, आईआरसीटीसी की ओर से एसके श्रीवास्तव व रेलवे की ओर से एसके गुप्ता ने पैरवी की। महासंघ ने आईआरसीटीसी से स्पेशल ट्रेन बुक कराई थी दरअसल, यह मामला अक्टूबर 2019 में जबलपुर से सम्मेद शिखरजी पारसनाथ के लिए आयोजित धर्म प्रभावना यात्रा का है। महासंघ ने आईआरसीटीसी से स्पेशल ट्रेन बुक कराई थी। इसके लिए नौ लाख रुपये सुरक्षा निधि सहित टिकट, पांच प्रतिशत सेवा शुल्क और जीएसटी मिलाकर 32,88,093 रुपये भुगतान किए गए थे।