MPPSC 2024 Results: जबलपुर के हिमांशु सोनी बने डिप्टी कलेक्टर, एंबुलेंस में दिया इंटरव्यू और हासिल की सफलता

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। “मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।” इन पंक्तियों को जीवन में उतारते हुए अधारताल निवासी हिमांशु सोनी ने कठिन परिस्थितियों को पार कर अपनी मंजिल हासिल की। शुक्रवार को घोषित मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC 2024) के परिणामों में हिमांशु ने दिव्यांग कोटे में पहली रैंक और सामान्य मेरिट लिस्ट में 13वीं रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होकर शहर का नाम रोशन किया।

दिव्यांगता पर पाई जीत हिमांशु ने बताया कि दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे वर्तमान में मप्र राज्य प्रशासनिक सेवा में सहायक संचालक लोक शिक्षक पद पर पदस्थ हैं। 19 अगस्त को नहाते वक्त उनका पैर फिसल गया, जिससे हाथ टूट गया। डॉक्टरों ने सर्जरी कर हाथ में रॉड डाली और आराम की सलाह दी।