MP में गुंडागर्दी की हद! खनिज माफिया ने ड्राइवर से कहा चढ़ा दो तहसीलदार पर डम्पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले में अवैध खनन और परिवहन करने वाले माफिया इन दिनों पुलिस और प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं। हाल यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले राजस्व अधिकारियों की जान मुश्किल में आ गई है। शुक्रवार को मानेगांव में खनिज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों काे पकड़ने के दौरान खनन व्यापारी ने जबलपुर तहसीलदार रविंद्र पटेल को कार्रवाई करने से रोका।

इतना ही नहीं डम्पर ले जाते वक्त, उसके सामने अपना वाहन अड़ाया और गाली-गलौच शुरू कर दी। इधर डम्पर चला रहे अपने ड्राइवर को तहसीलदार पर वाहन चढ़ाने कहा। इस बीच मौके पर खड़े बरगी थाना प्रभारी और खनिज विभाग के अधिकारियों ने हालात देखते हुए विवाद को संभाला। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस अमल पहुंचा और आरोपी रोहित जैन को बरगी थाने ले जाया गया, जहां उस पर एफआईआर दर्ज की गई।

आरोपित ने अड़ा दी एसयूवी- थाना बरगी की सीमा में आने वाले मानेगांव में शुक्रवार की दोपहर खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने जांच कीं। इस दौरान अवैध परिवहनों पर कार्रवाई के दौरान कार्य में बाधा डालने, रास्ता रोकने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की कोशिश करने पर खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव की शिकायत पर रोहित जैन एवं उसके साथियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव के मुताबिक शुक्रवार को खनिज व राजस्व अमले की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन-परिवहन को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान तीन हाईवा वाहनों को जब्‍त कर थाना बरगी लाया जा रहा था। इसी दौरान जबलपुर–नागपुर मार्ग पर टोल गेट से कुछ दूरी पहले रोहित जैन अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा।