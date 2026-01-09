मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में गुंडागर्दी की हद! खनिज माफिया ने ड्राइवर से कहा चढ़ा दो तहसीलदार पर डम्पर

    शुक्रवार को खनिज व राजस्व अमले की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन-परिवहन को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान तीन हाईवा वाहनों को जब्‍त कर थाना बरगी ला ...और पढ़ें

    By Atul ShuklaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 09:47:39 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 09:56:14 PM (IST)
    MP में गुंडागर्दी की हद! खनिज माफिया ने ड्राइवर से कहा चढ़ा दो तहसीलदार पर डम्पर
    खनन माफिया रोहित जैन ने दिखाई दादागीरी।

    HighLights

    1. मानेगांव में खनिज माफियाओं पर कार्रवाई करने पहुंची थी पुलिस टीम।
    2. तीन डम्पर को जब्‍त करने के दौरान विवाद, बरगी थाने में एफआईआर।
    3. आरोपी रोहित जैन को थाने ले जाया गया, जहां उस पर एफआईआर हुई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले में अवैध खनन और परिवहन करने वाले माफिया इन दिनों पुलिस और प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं। हाल यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले राजस्व अधिकारियों की जान मुश्किल में आ गई है। शुक्रवार को मानेगांव में खनिज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों काे पकड़ने के दौरान खनन व्यापारी ने जबलपुर तहसीलदार रविंद्र पटेल को कार्रवाई करने से रोका।

    इतना ही नहीं डम्पर ले जाते वक्त, उसके सामने अपना वाहन अड़ाया और गाली-गलौच शुरू कर दी। इधर डम्पर चला रहे अपने ड्राइवर को तहसीलदार पर वाहन चढ़ाने कहा। इस बीच मौके पर खड़े बरगी थाना प्रभारी और खनिज विभाग के अधिकारियों ने हालात देखते हुए विवाद को संभाला। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस अमल पहुंचा और आरोपी रोहित जैन को बरगी थाने ले जाया गया, जहां उस पर एफआईआर दर्ज की गई।


    आरोपित ने अड़ा दी एसयूवी- थाना बरगी की सीमा में आने वाले मानेगांव में शुक्रवार की दोपहर खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने जांच कीं। इस दौरान अवैध परिवहनों पर कार्रवाई के दौरान कार्य में बाधा डालने, रास्ता रोकने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की कोशिश करने पर खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव की शिकायत पर रोहित जैन एवं उसके साथियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।

    खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव के मुताबिक शुक्रवार को खनिज व राजस्व अमले की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन-परिवहन को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान तीन हाईवा वाहनों को जब्‍त कर थाना बरगी लाया जा रहा था। इसी दौरान जबलपुर–नागपुर मार्ग पर टोल गेट से कुछ दूरी पहले रोहित जैन अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा।

    रोहित जैन ने अपने काले रंग के फॉर्च्यूनर वाहन को जब्‍त शुदा हाइवाओं के सामने आड़ा खड़ा कर दिया। मामले में खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रवीन्द्र पटेल ने एफआईआर दर्ज कराई।

    इन धारों पर कार्रवाई- बरगी थाने में पुलिस ने आरोपित रोहित और उनके साथियों पर 126(2), 296(2), 351(2), 132, 221 एवं 3(5) के तहत अपराध बनता पाए जाने पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.