जबलपुर में प्रेम विवाह के बाद बीमा की रकम का लालच, दो माह की गर्भवती थी; पिकअप से कुचलवाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रेम विवाह के बाद जिस पत्नी के साथ जिंदगी बिताने का वादा किया था, उसी की बीमा राशि हड़पने के लिए पति ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। पाटन के नुनसर पुलिस चौकी क्षेत्र में दो माह की गर्भवती कविता चौधरी की पिकअप वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई।

तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया पुलिस ने हत्या में शामिल पाटन के चौधरी मोहल्ला निवासी रामजी चौधरी, विक्रम चौधरी और धनीराम चौधरी को गिरफ्तार किया है। तीनों को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हत्या का षड्यंत्र रचने वाला आरोपित पति प्रयास पांडे और उसका साथी मानसिंह लोधी अभी फरार हैं।

पत्नी बीमा एजेंट, पति स्टांप वेंडर पाटन निवासी प्रयास पांडे स्टांप वेंडर है। वर्ष 2022 में उसकी पहचान मूलत: नरसिंहपुर निवासी कविता चौधरी (24) से हुई थी। दोनों के बीच पहचान बढ़ी और वर्ष 2024 में उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों आमहिनौता में किराए के मकान में रहने लगे। दोस्त के जरिए दी एक लाख की सुपारी पुलिस जांच में पता चला कि प्रयास ने अपने दोस्त मानसिंह लोधी को बीमा की रकम की बात बताई। फिर दोनों ने हत्या की योजना बनाई। मानसिंह के जरिए पाटन के चौधरी मोहल्ले में रहने वाले रामजी चौधरी, विक्रम चौधरी और धनीराम चौधरी से संपर्क किया गया।