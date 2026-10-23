जबलपुर में बाहर से ताला लगाकर पति का जाना पड़ा भारी, बंधक बनाकर लूटपाट; पड़ोसी के सूने घर में भी चोरी

बताया जा रहा है कि महिला का पति किसी काम से बाहर गया था और घर में बाहर से ताला लगा गया था। इसी दौरान बदमाश घर में दाखिल हुए। अंदर मौजूद महिला और उसके दो बच्चों को बंधक बना लिया।

करीब 1.70 लाख रुपये का माल लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने घर का सामान भी उलट-पुलट कर दिया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सिहोरा के खितौला में गुरुवार देर रात चार बदमाशों ने एक घर में घुसकर महिला और उसके दो बच्चों को बंधक बना लिया। आरोपियों ने घर में रखे जेवर और अन्य सामान पर हाथ साफ किया।

तलाशी लेकर कीमती सामान समेटा

पूरे घर की तलाशी लेकर कीमती सामान समेट लिया। बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

सूने मकान को भी निशाना बनाया

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पास के एक सूने मकान को भी निशाना बनाया। यहां से भी जेवर और 17 हजार रुपये नकद चोरी की जानकारी सामने आई है।

बदमाशों की पहचान कर रही पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मकानों का निरीक्षण किया। पुलिस बदमाशों की पहचान और उनके आने-जाने के रास्ते का पता लगाने में जुटी है।

तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश

वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद चोरी गए सामान और आरोपियों से जुड़ी अन्य जानकारी स्पष्ट हो सकेगी।

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