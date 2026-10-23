मंडला में पंचायत सचिव ने पीएम आवास की स्वीकृति के लिए मांगे पांच हजार रुपये, जबलपुर ईओडब्ल्यू ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। जिले के नारायणगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत पड़रिया के पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कराने के नाम पर पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने अपराध दर्ज कर दबोच लिया है। शिकायत की जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई।

योजना के तहत सर्वे के बाद आवास स्वीकृत होना था प्राप्त जानकारी के अनुसार, पड़रिया निवासी अमन गुप्ता ने ईओडब्ल्यू जबलपुर में शिकायत की थी कि उनकी मां शशि गुप्ता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे के बाद आवास स्वीकृत कराने के लिए पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा पांच हजार रुपये की मांग कर रहे हैं।