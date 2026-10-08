'पाकिस्तान से आया हूं, मेरे साथ 11 लोग बॉर्डर से भारत में घुसे हैं', जबलपुर में हड़कंप मचाने वाला युवक निकला यूपी का

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र के शोभापुर वीकल मोड़ के पास बुधवार सुबह एक युवक को संदिग्ध गतिविधि पर पकड़ा गया। सुरक्षा संस्थानों के पास घूमता मिले युवक ने पूछताछ में स्वयं को पाकिस्तानी बताया। उसने कहा कि वह रावलपिंडी से आया है और उसके साथ 11 अन्य लोग बाघा बॉर्डर से भारत में घुसे हैं।

इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और सूचना रांझी पुलिस को दी गई। पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा और युवक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान वह बार-बार बयान बदल रहा था। कभी अपना नाम कुछ और बताता तो कभी पता बदल देता। इससे मामला और संदिग्ध हो गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम शिवम पाठक और पिता का नाम उदयकांत बताया। उसने भाई सत्यम का मोबाइल नंबर भी दिया।