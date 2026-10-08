'पाकिस्तान से आया हूं, मेरे साथ 11 लोग बॉर्डर से भारत में घुसे हैं', जबलपुर में हड़कंप मचाने वाला युवक निकला यूपी का

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र के शोभापुर वीकल मोड़ के पास बुधवार सुबह एक युवक को संदिग्ध गतिविधि पर पकड़ा गया। सुरक्षा संस्थानों के पास घूमता मिले युवक ने पूछताछ में स्वयं को पाकिस्तानी बताया। उसने कहा कि वह रावलपिंडी से आया है और उसके साथ 11 अन्य लोग बाघा बॉर्डर से भारत में घुसे हैं।
इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और सूचना रांझी पुलिस को दी गई। पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा और युवक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान वह बार-बार बयान बदल रहा था।
कभी अपना नाम कुछ और बताता तो कभी पता बदल देता। इससे मामला और संदिग्ध हो गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम शिवम पाठक और पिता का नाम उदयकांत बताया। उसने भाई सत्यम का मोबाइल नंबर भी दिया।
पुलिस ने जब स्वजन से संपर्क किया तो पता चला कि 28 वर्षीय शिवम मूलतः उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का निवासी है। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। स्वजन ने बताया कि करीब एक माह पहले वह घर से राजस्थान चला गया था।
वहां से उसे वापस लाया गया था, लेकिन वह फिर मौका पाकर घर से निकल गया। पुलिस ने स्वजन को पूरी जानकारी दी। सूचना पाकर स्वजन उसे लेने के लिए जबलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। प्रारंभिक छानबीन में युवक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं मिला है।
यह भी पढ़ें- ISI संपर्क मामला... मोबाइल में डूबा रहता था अनमोल राय, लालच में संवेदनशील तस्वीरें पाकिस्तान भेजने का आरोप