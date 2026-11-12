MBBS सीट छोड़ने वाली छात्रा के मूल दस्तावेज लौटाए आईसीएमआर, 25 लाख रुपये जमा करने की शर्त को दी चुनौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । हाई कोर्ट ने आइसीएमआर भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को निर्देश दिए हैं कि एमडी माइक्रोबायोलाजी का पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने वाली छात्रा के मूल शैक्षणिक दस्तावेज वापस किए जाएं। अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने छात्रा को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज लौटाने संबंधी अंतरिम आदेश याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

माइक्रोबायोलाॅजी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला था याचिकाकर्ता भोपाल निवासी डाॅ. प्रियंका यादव की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि उन्हें शैक्षणिक सत्र 2024-25 में आईसीएमआर भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में ओबीसी कोटे से एमडी माइक्रोबायोलाॅजी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला था। हालांकि, विभागीय कार्य और निर्धारित समय से अधिक काम के दबाव के कारण वह पाठ्यक्रम जारी नहीं रख सकीं।