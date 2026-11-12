जबलपुर संभाग का पैकेज 25 प्रतिशत पर अटका, आरडीएसएस के 20 पैकेजों में सिर्फ चार पूरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 20 पैकेजों की कुल परियोजना लागत करीब 3411 करोड़ रुपये है, लेकिन इनमें से केवल चार पैकेज ही पूरी तरह हुए हैं।

30 प्रतिशत या उससे कम दर्ज

कंपनी की की समीक्षा प्रस्तुति के अनुसार 13 पैकेज ऐसे हैं, जिनकी निर्धारित समय-सीमा निकलने के बावजूद काम अधूरा है। वहीं, तीन पैकेजों में प्रगति 30 प्रतिशत या उससे कम दर्ज की गई है।

दस पैकेजों में नोटिस, फिर भी नहीं सुधरी रफ्तार

कंपनी की समीक्षा रिपोर्ट में पैकेज क्रमांक दो,चार, छह, सात, आठ, नौ, 13, 15, 16 और 17 में धीमी प्रगति के चलते नोटिस जारी हुए है। पैकेज 13 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

कई पैकेजों में काम लक्ष्य से काफी पीछे

विभाग ने ठेकेदारों की कमियों में पर्याप्त श्रमिक नहीं लगाने, समय पर सामग्री नहीं जुटाने, कमजोर निगरानी और कार्यस्थल पर नियमित टीम तैनात नहीं करने जैसी समस्याएं दर्ज की हैं। कई पैकेजों में काम लक्ष्य से काफी पीछे है।

जबलपुर संभाग का पैकेज 25 प्रतिशत पर

जबलपुर ओएंडएम, कटनी, मंडला और डिंडौरी में फीडर पृथक्कीकरण का काम यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड को दिया गया है। पैकेज क्रमांक 19 की लागत 166.14 करोड़ रुपये है।

85 प्रतिशत प्रगति का लक्ष्य था

सितंबर 2026 तक इसके लिए 85 प्रतिशत प्रगति का लक्ष्य था, लेकिन उस समय तक काम केवल 22 प्रतिशत हुआ था। समीक्षा के समय भी प्रगति महज 25 प्रतिशत दर्ज की गई। विभाग ने देरी का कारण पर्याप्त श्रमिकों की तैनाती नहीं होना बताया है।