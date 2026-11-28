नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जीवन बीमा पाॅलिसी में पत्नी को एकमात्र नाॅमिनी बनाए जाने पर बीमा राशि की हकदार भी वही होगी। माता-पिता और बहन केवल कानूनी वारिस होने के आधार पर बीमा राशि में हिस्सा नहीं मांग सकते। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में पत्नी को बीमा राशि का एकमात्र लाभार्थी मानते हुए अधीनस्थ अदालत का आदेश निरस्त कर दिया। अधिवक्ता अजय शंकर रायजादा ने पक्ष रखा।

न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने मोनिका बडगुजर की सिविल रिवीजन स्वीकार करते हुए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39(7) के प्रविधानों की व्याख्या की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित श्रेणी के स्वजनों को नामिनी बनाए जाने पर कानून की शर्तों के अधीन उन्हें बीमा राशि का लाभार्थी माना जा सकता है।