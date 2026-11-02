जबलपुर IIIT में छात्रा ने लगाई फांसी, हॉस्टल के कमरे में लटका मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। डुमना स्थित पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अभिकल्पन एवं विनिर्माण यानी पीडीपीएम ट्रिपलआईटी डीएम में एक छात्रा ने फांसी लगा ली। सोमवार को दोपहर में उसका शव संस्थान के परिसर स्थित छात्रावास के कमरे में फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद संस्थान में सनसनी फैल गई।

हॉस्टल के कमरे में मिला शव संस्थान प्रशासन से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाकर शव को फंदे से नीचे उतारा। मृतका की पहचान तेलंगाना निवासी वैष्णवी के रूप में हुई है। वह संस्थान की छात्रा थी और परिसर स्थित छात्रावास में रहती थी।