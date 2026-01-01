जबलपुर में पकड़े गए अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी दंपती, दो साल बाद किया गया डिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश कर शहर तक पहुंचे एक बांग्लादेशी दंपती को दो वर्ष का कारावास पूरा होने के बाद डिपोर्ट कर दिया गया है। सिविल लाइंस पुलिस ने दोनों को कोलकाता तक सुरक्षित पहुंचाया, जहां उन्हें बीसीएफ के हवाले किया गया। इसके बाद बीसीएफ ने दोनों नागरिकों को बांग्लादेश भेजने की आगे की प्रक्रिया पूरी की।

डिपोर्ट किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान मोहम्मद मौसूर और उसकी पत्नी मीनारा बेगम के रूप में हुई है। दोनों को मार्च 2023 में जबलपुर से पकड़ा गया था। दंपती गोरखपुर मैदान क्षेत्र में रह रहे थे और भिक्षावृत्ति कर जीवनयापन कर रहे थे। उनके हुलिए और भाषा में अंतर पाए जाने पर पुलिस को संदेह हुआ। जांच के दौरान उनके पास भारतीय नागरिकता से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।