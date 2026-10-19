2012 में भी जबलपुर की पारले-जी बिस्किट फैक्ट्री के गोदाम में भड़की थी आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। 2012 में भी पारले-जी बिस्किट फैक्ट्री के गोदाम में सुबह के समय अचानक आग भड़क उठी थी। तब दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में करीब दो घंटे का समय लगा था और इसमें करीब 10 लाख रुपये के माल का नुकसान हुआ था।

ज्वलनशील वस्तुएं से लपटें तेजी से फैली थीं तुरंत बाद नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र की दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। फैक्ट्री के भीतर पैकेजिंग मैटेरियल (गत्ते के डिब्बे), प्लास्टिक और खाद्य तेल जैसी ज्वलनशील वस्तुएं होने के कारण लपटें बहुत तेज़ी से फैली थीं, लेकिन दमकल कर्मियों ने घेराबंदी कर इसे आगे बढ़ने से रोक दिया और नियंत्रित कर लिया।