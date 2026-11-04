जबलपुर के भेड़ाघाट में तेज रफ्तार हाईवा ने मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर; हाथ-पैर टूटे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट में बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे तेज रफ्तार हाईवा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके हाथ-पैर टूटने की जानकारी है।

हाईवा सामने से आकर बाइक से टकरा गया

युवक कॉलेज में पेपर देने जा रहा था। इसी दौरान भेड़ाघाट चौराहे पर लापरवाही से चलाया जा रहा हाईवा सामने से आकर बाइक से टकरा गया। सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल मेडिकल अस्पताल भेजा गया।