रात के समय ढाबे के बाहर कुछ लोग ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे थे। इसी दौरान बेकाबू ट्रक ने ढाबे के बाहर खड़ी एक बोलेरो, एक कार और एक पिकअप वाहन को रौंदते हुए वहां मौजूद लोगों को कुचल दिया।

शहपुरा से जबलपुर की ओर आ रहा मक्का से लोड तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खैरी बंधा क्षेत्र स्थित राज फैमिली ढाबा में जा घुसा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नेशनल हाईवे-45 पर भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में बुधवार-गुरुवार मध्य रात्रि करीब 2 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक पर एमपी 20 एसबी 1200 नंबर लिखा है।

हादसे के बाद ट्रक भी पलट गया

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक भी पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में ढाबा कर्मचारी खैरी निवासी धर्मेंद्र, शराब दुकान कर्मचारी मोनू व बलराम (निवासी भिंड-मुरैना) शामिल है।

तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया

हादसे में राज फैमिली ढाबा के संचालक राजा साहू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

3-4 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए

आधी रात को हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रक की चपेट में आने से 3-4 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही भेड़ाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया।

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