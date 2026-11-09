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जबलपुर में दीवाली की रात 10 युवकों ने दो दोस्तों को मार डाला, एक हिरासत में

घमापुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 02:51:38 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 02:51:38 PM (IST)
जबलपुर में दीवाली की रात 10 युवकों ने दो दोस्तों को मार डाला, एक हिरासत में
त्योहार की रात दो हत्याओं से इलाके में दहशत व दोस्‍तों की जीवित अवस्‍था की फोटो। सौजन्‍य सोशल मीडिया

HighLights

  1. दीवाली की रात पुरानी रंजिश में दिया अंजाम
  2. कांचघर में संत रविदास मंदिर के पास वारदात
  3. 10 युवकों ने दोनों दोस्तों को घेरकर किया हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। घमापुर स्थित कांचघर में दीवाली का पर्व मातम में बदल गया। संत रविदास मंदिर के पास रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 10 युवकों की भीड़ ने दो दोस्तों को घेरकर चाकू और लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

कांचघर इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी

दीपावली की रात घमापुर के कांचघर इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। हनुमान टोरिया की नई बस्ती में जुए के विवाद और पुरानी रंजिश में दो दोस्तों पर जानलेवा हमला कर दिया गया।

एक ने मौके, दूसरी ने अस्‍पताल में दम तोड़ा

हमले में कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल करन ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

एडिशनल एसपी आयुष जाखड़ के अनुसार, जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में दोनों युवकों पर चाकू से हमला किया गया था। पहले से विवाद होने की बात भी सामने आई है।

दोनों पक्षों के बीच पहले से भी रंजिश थी


घटना के दौरान इलाके में जुआ खेला जा रहा था। इसी बीच कार्तिक और करन का प्रिंस व हर्षित से विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच पहले से भी रंजिश थी। कहासुनी बढ़ने पर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

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