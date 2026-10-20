जबलपुर में पुलिस लाइन सबस्टेशन से 20 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर बिजली, शहरी क्षेत्रों में ही उपयोगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर की बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पुलिस लाइन में 33/11 केवी का नया सबस्टेशन बना रही है। ढाई करोड़ रुपये की लागत रिवैम्प्ड डिस्ट्री ब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत तैयार हो रहे इस सबस्टेशन का करीब 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। लगभग ढाई करोड़ रुपये की लागत वाले पांच एमवीए क्षमता के इस केंद्र से बेहतर आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।

लक्ष्य अगले डेढ़ महीने में काम पूरा कर इसे चालू करना सिविल लाइन, घंटाघर, रेलवे स्टेशन, हाई कोर्ट और आसपास के क्षेत्रों के करीब 20 हजार उपभोक्ताओं को आपूर्ति मिलने की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य अगले डेढ़ महीने में काम पूरा कर इसे चालू करना है। फीडरों से संबंधित क्षेत्रों में बिजली वितरित होगी सबस्टेशन में 33 केवी लाइन से बिजली पहुंचेगी। पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 11 केवी में बदलेगा, जिसके बाद अलग-अलग फीडरों से संबंधित क्षेत्रों में बिजली वितरित होगी। अधीक्षण यंत्री संजय अरोरा के अनुसार, शहर में बिजली की मांग बढ़ने से लंबे फीडरों के जरिए आपूर्ति में तकनीकी समस्याएं आती हैं। अधिक लंबाई से वोल्टेज ड्रॉप, लोड का असमान वितरण और फाल्ट की आशंका बढ़ सकती है। व्यावसायिक उपयोग के अनुकूल स्तर पर लाएंगे