जबलपुर में फर्जी पहचान और दस्तावेजों से बैंक को लगाया 90 लाख रुपये का चूना, 75 लाख रुपये निकालकर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। फर्जी पहचान और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए बैंक से 90 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराकर 75 लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। आरोपितों ने एक 63 वर्षीय बुजुर्ग को बिना जानकारी दिए ऋण का गारंटर बना दिया।

आधार -पैन कार्ड में नाम व फोटो की हेराफेरी आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम व फोटो की हेराफेरी कर दूसरे व्यक्तियों की पहचान का इस्तेमाल किया। शिकायत और बैंक से मिले दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

2 जनवरी 2026 को कानूनी नोटिस मिला मामले की शिकायत नया पुल, नालबंद मोहल्ला निवासी दिलदार हुसैन (63) ने की है। उनके मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया की नर्मदा रोड शाखा से 30 दिसंबर 2025 को सूचना पत्र और 2 जनवरी 2026 को कानूनी नोटिस मिला। इसमें उन्हें मेसर्स एबीएस काम नामक पार्टनरशिप फर्म को दिए गए 90 लाख रुपये के ऋण में गारंटर बताया गया था। बाबी खान और वकील खान का नाम दर्ज था फर्म के साझेदार के रूप में बाबी खान और वकील खान का नाम दर्ज था। दिलदार का कहना है कि वे न तो इन लोगों को जानते हैं और न ही उन्होंने कभी किसी ऋण की गारंटी दी। उन्होंने बैंक में अपनी संपत्ति के दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आयकर रिटर्न भी जमा नहीं किए थे।