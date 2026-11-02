जबलपुर में भाजपा नेता के साले ने कार्यालय से बाहर बुलाकर तलवार मारी, लड़ रहे हैं जीवन और मौत की जंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ​जबलपुर। थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कथित तौर पर भाजपा नेता ट्विंकल शाह के साले बिरजू ठाकुर ने एक अधिवक्ता पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया।

तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया

इस हमले में अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

​कार्यालय के बाहर बुलाकर किया वार

अधिवक्ता अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी बिरजू ठाकुर वहां पहुंचा और उसने अधिवक्ता को बातचीत के बहाने कार्यालय से बाहर बुलाया। जैसे ही अधिवक्ता बाहर निकले।

तलवार से ताबड़तोड़ वार किए

आरोपी ने उन पर तलवार से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। हमला इतना अचानक और घातक था कि अधिवक्ता को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं।

​पुराने विवाद की आशंका

प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे पुराना पैसों का लेनदेन या रंजिश बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी और अधिवक्ता के बीच किसी बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जिसे लेकर यह हमला किया गया। हालांकि, पुलिस अभी किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।