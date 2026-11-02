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जबलपुर में भाजपा नेता के साले ने कार्यालय से बाहर बुलाकर तलवार मारी, लड़ रहे हैं जीवन और मौत की जंग

हमला इतना अचानक और घातक था कि अधिवक्ता को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 12:40:57 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 12:40:57 PM (IST)
जबलपुर में भाजपा नेता के साले ने कार्यालय से बाहर बुलाकर तलवार मारी, लड़ रहे हैं जीवन और मौत की जंग
इलाज के लिए तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। सौजन्‍य सोशल मीडिया

HighLights

  1. कानून व्यवस्था पर सवाल, पुलिस पर निष्पक्ष जांच का दबाव
  2. हमले से नाराज अधिवक्ताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी
  3. अधिवक्ता की हालत गंभीर, आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ​जबलपुर। थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कथित तौर पर भाजपा नेता ट्विंकल शाह के साले बिरजू ठाकुर ने एक अधिवक्ता पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया।

तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया

इस हमले में अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

​कार्यालय के बाहर बुलाकर किया वार

अधिवक्ता अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी बिरजू ठाकुर वहां पहुंचा और उसने अधिवक्ता को बातचीत के बहाने कार्यालय से बाहर बुलाया। जैसे ही अधिवक्ता बाहर निकले।

तलवार से ताबड़तोड़ वार किए

आरोपी ने उन पर तलवार से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। हमला इतना अचानक और घातक था कि अधिवक्ता को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं।

​पुराने विवाद की आशंका

प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे पुराना पैसों का लेनदेन या रंजिश बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी और अधिवक्ता के बीच किसी बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जिसे लेकर यह हमला किया गया। हालांकि, पुलिस अभी किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

​वकीलों में भारी आक्रोश

साथी अधिवक्ता पर हुए इस जानलेवा हमले से जबलपुर के विधिक जगत में भारी आक्रोश व्याप्त है। बड़ी संख्या में वकीलों ने अस्पताल पहुंचकर घायल अधिवक्ता का हाल जाना और पुलिस प्रशासन से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को जल्द नहीं पकड़ा गया, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।


​पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें आरोपी बिरजू ठाकुर की तलाश में जुट गई हैं। पुलिस ने अधिवक्ता के बयानों और कार्यालय के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

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