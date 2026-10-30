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जबलपुर में दो घरों में छापे, 14 गन और 56.5 किलो कैल्शियम कार्बाइड जब्त

कार्बाइड गन के इस्तेमाल से होने वाले संभावित हादसों और युवाओं, बच्चों की आंखों को होने वाले नुकसान और उनसे जुड़ी समस्याएं के प्रतिबंध लगाया है।

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 08:41:33 AM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 08:41:33 AM (IST)
जबलपुर में दो घरों में छापे, 14 गन और 56.5 किलो कैल्शियम कार्बाइड जब्त
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कैल्शियम कार्बाइड की आपूर्ति कहां से हो रही थी। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. बघराजी में बन रहीं थीं कार्बाइड गन
  2. मदन महल की दुकान से भी मिला विस्फोटक पदार्थ
  3. दीपावली पर प्रतिबंध के बावजूद चल रहा था निर्माण

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रशासन ने कार्बाइड गन के इस्तेमाल, बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। दीपावली पर कार्बाइड गन के इस्तेमाल, बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद शहर और ग्रामीण क्षेत्र में इनके निर्माण और आपूर्ति का मामला सामने आया है।

कैल्शियम कार्बाइड और गन बनाने की सामग्री जब्त

कुंडम थाना पुलिस ने गुरुवार रात बघराजी गांव में दो स्थानों पर छापा मारकर 14 कार्बाइड गन, 11 किलो 500 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड और गन बनाने की सामग्री जब्त की।

मदन महल स्थित लाठिया ट्रेडर्स का नाम सामने आया

आरोपियों से पूछताछ में मदन महल स्थित लाठिया ट्रेडर्स का नाम सामने आने पर पुलिस ने दुकान पर भी कार्रवाई की, जहां से 45 किलो कैल्शियम कार्बाइड बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में धारा 188 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


कुंडम के बघराजी में कार्बाइड गन बनाई जा रही हैं

गुरुवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कुंडम थाना क्षेत्र के बघराजी गांव में कार्बाइड गन बनाई जा रही हैं और वहां बड़ी मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड रखा हुआ है। सूचना पर कुंडम थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव में दो जगह दबिश दी।

घर पर पुलिस ने छापा मारा

दशरथ बड़गैया (56) के पास से 10 कार्बाइड गन, 11 किलो 500 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड और गन बनाने की सामग्री मिली। चित्रांश साहू (29) के घर पर पुलिस ने छापा मारा। यहां वह कार्बाइड गन बनाते मिला। पुलिस ने उसके पास से चार गन जब्त कीं।

पूछताछ में सामने आई दुकान, 45 किलो कार्बाइड जब्त

पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उन्होंने मदन महल स्थित लाठिया ट्रेडर्स के संचालक विजय साहू की दुकान से कैल्शियम कार्बाइड खरीदा था। इसके बाद मदन महल पुलिस ने दुकान पर छापा मारकर 45 किलो कैल्शियम कार्बाइड जब्त किया।

कैल्शियम कार्बाइड की आपूर्ति कहां से हो रही थी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कैल्शियम कार्बाइड की आपूर्ति कहां से हो रही थी और इस कारोबार में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।

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