जबलपुर में नवरात्र के चंदे को लेकर विवाद में व्यापारी के बेटे से मारपीट, तोड़फोड़ पर थाने के घेराव की चेतावनी

डिजिटल डेस्‍क, नईदुनिया, जबलपुर। नया बाजार क्षेत्र में दुर्गोत्सव समिति के सदस्यों पर चंदे को लेकर व्यापारी के बेटे से गाली-गलौज, मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं। मामला मालवीय चौक स्थित वेलकम फुटवेयर का है। संगठन का दावा है कि पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और वीडियो भी उपलब्ध कराए गए हैं।

मारपीट तथा दुकान में तोड़फोड़ राजेश रोहरा के मुताबिक समिति के सदस्य चंदा लेने पहुंचे थे और 2100 रुपये की रसीद काटी गई। सागर ने उनसे कहा कि उनके पिता शाम को मिलेंगे, तब चंदे के संबंध में बात कर लेना। आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और सागर के साथ मारपीट तथा दुकान में तोड़फोड़ की गई।