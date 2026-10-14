जबलपुर में पीपीपी मोड पर संचालित टाॅयलेट पर ताले, गंदगी के साथ मिले कब्जे; सागरदीप को टर्मिनेशन नोटिस देकर लगाया एक लाख जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नवरात्र और दशहरे पर ऐतिहासिक चल समारोह में शामिल होने हजारों श्रद्धालु संस्कारधानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं में लापरवाही सामने आने पर महापौर जगत बहादुर सिंह ‘अन्नू’ ने बुधवार को दशहरा मार्ग के सार्वजनिक शौचालयों का औचक निरीक्षण किया।

शौचालयों में ताले लटके मिले इस दौरान वे सार्वजनिक शौचालयों और पीपीमोड पर संचालित सार्वजनिक प्रशासनों का हाल देख जमकर बिफरे। महापौर को नगर निगम के टाॅयलेट तो साफ-सुथरे मिले, लेकिन पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर संचालित शौचालयों में ताले लटके मिले। परिसर पर अतिक्रमण हो गए थे कहीं गंदगी का अंबार था, तो कहीं परिसर पर अतिक्रमण हो गए थे। अव्यवस्था देखकर महापौर भड़क उठे और जिम्मेदार एजेंसियों के साथ अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए। सागरदीप पर कार्रवाई, एक लाख का जुर्माना निरीक्षण में सामने आई लापरवाही के बाद निगम प्रशासन ने पीपीपी मोड के शौचालयों की अव्यवस्था पर सागरदीप को टर्मिनेशन का नोटिस जारी किया साथ एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, सुलभ इंटरनेशनल पर भी 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।