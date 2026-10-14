जबलपुर में पीपीपी मोड पर संचालित टाॅयलेट पर ताले, गंदगी के साथ मिले कब्जे; सागरदीप को टर्मिनेशन नोटिस देकर लगाया एक लाख जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नवरात्र और दशहरे पर ऐतिहासिक चल समारोह में शामिल होने हजारों श्रद्धालु संस्कारधानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं में लापरवाही सामने आने पर महापौर जगत बहादुर सिंह ‘अन्नू’ ने बुधवार को दशहरा मार्ग के सार्वजनिक शौचालयों का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान वे सार्वजनिक शौचालयों और पीपीमोड पर संचालित सार्वजनिक प्रशासनों का हाल देख जमकर बिफरे। महापौर को नगर निगम के टाॅयलेट तो साफ-सुथरे मिले, लेकिन पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर संचालित शौचालयों में ताले लटके मिले।
कहीं गंदगी का अंबार था, तो कहीं परिसर पर अतिक्रमण हो गए थे। अव्यवस्था देखकर महापौर भड़क उठे और जिम्मेदार एजेंसियों के साथ अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए।
निरीक्षण में सामने आई लापरवाही के बाद निगम प्रशासन ने पीपीपी मोड के शौचालयों की अव्यवस्था पर सागरदीप को टर्मिनेशन का नोटिस जारी किया साथ एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, सुलभ इंटरनेशनल पर भी 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
होर्डिंग शाखा प्रभारी सहित संबंधित सीएसआई (मुख्य स्वच्छता निरीक्षक) और स्वच्छता निरीक्षक को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सुपरवाइजर का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं।
महापौर ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सुविधाओं के संचालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर्व के दौरान शहर में आने वाले श्रद्धालुओं को शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान होना पड़े, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा।
महापौर ने संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को 24 घंटे के भीतर बंद शौचालयों को व्यवस्थित कर आम लोगों के लिए चालू करने के निर्देश दिए। साथ ही, शहर के सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की जांच कराने के आदेश भी दिए हैं। सीएसआई और एसआई को दो दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
अधिकारियों को चेतावनी दी कि निरीक्षण में जहां भी लापरवाही मिलेगी, वहां जिम्मेदार एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शौचालयों की नियमित सफाई, संचालन और आम नागरिकों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
महापौर ने दशहरा मार्ग पर शास्त्री ब्रिज, नागरथ चौराहा, सिविक सेंटर और ज्योति टाकीज सहित प्रमुख और व्यस्त क्षेत्रों के सार्वजनिक प्रसाधन केंद्रों का जायजा लिया। निरीक्षण में नगर निगम द्वारा संचालित टायलेट बेहतर और साफ-सुथरी स्थिति में मिले
पीपीपीमोड के शौचालयों में अव्यवस्थाएं सामने आईं। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्व के दौरान शहर की व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखी जाएं और सभी सार्वजनिक प्रसाधन केंद्र नियमित रूप से संचालित हों। स्पष्ट संदेश दिया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा में लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान, उपायुक्त संभव अयाची, कार्यपालन यंत्री एवं होर्डिंग शाखा प्रभारी शैलेन्द्र कौरव, प्रभारी सुनील दुबे, स्वास्थ्य अधिकारी अभिनव मिश्रा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी, आनंद राव सहित अन्य निगम अधिकारी मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- जबलपुर में सतपुला पुल के पास सिंगरौली इंटरसिटी पर पत्थराव, आधे घंटे में दबोचा; आरोपी बोला-निशाना लगाना सिखा रहे थे