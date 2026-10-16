नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर यानी दमोहनाका मदन महल फ्लाईओवर की रोटरी पर रांग साइड से तेज गति से आ रहे डंपर की टक्कर से सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

हादसे के बाद हाईवा सहित ड्राइवर फरार हो गया दमोहनाका-मदनमहल फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार हाइवा की टक्कर से मोपेड सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मोपेड पर सवार उसके दो दोस्त घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवा सहित ड्राइवर फरार हो गया। मृतक की पहचान गढ़ाफाटक जगदीश मंदिर के पास निवासी अमन केशरवानी (26) के रूप में हुई है। वह चाट की दुकान लगाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मोपेड को अमन चला रहा था, शरद और अंकित पीछे बैठे थे अमन की बुआ देवताल में रहती है। गुरुवार-शुक्रवार की मध्यरात्रि साढ़े तीन अमन अपने दोस्त लटकारी का पड़ाव निवासी शरद उर्फ बड्डू बर्मन (22) और कालीमठ निवासी अंकित झारिया के साथ बुआ के घर जा रहा था। तीन मोपेड एमपी एमपी 20 जेडक्यू 9684 पर सवार थे। मोपेड को अमन चला रहा था, शरद और अंकित पीछे बैठे थे। दशमेश द्वार के ऊपर की रोटरी पार कर रहे थे तीनों एलआइसी की ओर उतरने के लिए मदनमहल फ्लाईओवर पर दशमेश द्वार के ऊपर की रोटरी पार कर रहे थे, तभी सामने से आए हाइवा के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिर पड़े। शरद के सिर और अंकित के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट आई, जबकि अमन के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।