नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर यानी दमोहनाका मदन महल फ्लाईओवर की रोटरी पर रांग साइड से तेज गति से आ रहे डंपर की टक्कर से सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
दमोहनाका-मदनमहल फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार हाइवा की टक्कर से मोपेड सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मोपेड पर सवार उसके दो दोस्त घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवा सहित ड्राइवर फरार हो गया। मृतक की पहचान गढ़ाफाटक जगदीश मंदिर के पास निवासी अमन केशरवानी (26) के रूप में हुई है। वह चाट की दुकान लगाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अमन की बुआ देवताल में रहती है। गुरुवार-शुक्रवार की मध्यरात्रि साढ़े तीन अमन अपने दोस्त लटकारी का पड़ाव निवासी शरद उर्फ बड्डू बर्मन (22) और कालीमठ निवासी अंकित झारिया के साथ बुआ के घर जा रहा था। तीन मोपेड एमपी एमपी 20 जेडक्यू 9684 पर सवार थे। मोपेड को अमन चला रहा था, शरद और अंकित पीछे बैठे थे।
तीनों एलआइसी की ओर उतरने के लिए मदनमहल फ्लाईओवर पर दशमेश द्वार के ऊपर की रोटरी पार कर रहे थे, तभी सामने से आए हाइवा के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिर पड़े। शरद के सिर और अंकित के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट आई, जबकि अमन के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
गढ़ा पुलिस ने टक्कर मारने वाले हाईवा ड्राइवर के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के बाद आरोपी ड्राइवर फरार हो गया था। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आरोपित ड्राइवर की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। छानबीन में सामने आया है कि हाईवा रेत लेकर शहर की ओर आ रहा था।
शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। शव जिस एंबुलेंस से शव लेकर घर जा जा रहे थे उसे मेडिकल काॅलेज से निकलने के बाद सीधे गढ़ा पुलिस थाने पहुंचे। थाने के सामने पहुंचते ही एंबुलेंस को सड़क पर खड़ा कर दिया।
मौके पर पहुंचे स्वजन और परिचितों ने सड़क घेरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे तुरंत हाइवा की जब्ती और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन से सड़क पर एक ओर यातायात बाधित हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकािरयों के उचित कार्यवाही के आश्वासन के बाद स्वजन अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए।
दशमेश द्वार-दमोहनाका फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार और गलत दिशा से आने वाले वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले रानीताल के पास राइट टाउन क्षेत्र में फ्लाइओवर पर गलत दिशा से आ रही कार और ई-रिक्शा के बीच टक्कर की घटना भी सामने आई थी।
लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं बताती हैं कि फ्लाईओवर पर यातायात नियमों की अनदेखी गंभीर हादसों का कारण बन सकती है। गलत दिशा से आने वाला वाहन सामने से चल रहे यातायात के लिए अचानक खतरा पैदा करता है। ऐसे में संकेतक, निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।
खमरिया थाना क्षेत्र के उमरिया पेट्रोल पंप के पास गुरुवार रात सड़क दुर्घटना में घायल युवक की भी मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से कुंडम के केवलारी निवासी नरेंद्र कुमार बर्मन (31) को गंभीर चोट आई थी। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार को सुबह लगभग पांच बजे नरेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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