जबलपुर में डिप्टी कमिश्नर से डीआरएस तक निशाने पर, पांच लोगों से 4.57 लाख रुपये ठगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साइबर ठगों ने शहर में अलग-अलग तरीके अपनाकर सरकारी अधिकारी से लेकर निजी कंपनी की कर्मचारी और अन्य लोगों को निशाना बनाया। पांच लोगों के बैंक खातों से कुल चार लाख 57 हजार 271 रुपये पार कर दिए गए।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ा मोबाइल पर आई संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ा तो कहीं बैंक अधिकारी बनकर ठगों ने खाते से रकम उड़ा दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की संबंधित मामलों में रांझी, गोरखपुर, माढ़ोताल और लार्डगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के फोन नंबर और लेन-देन के विवरण के आधार पर उन तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे है। गोरखपुर: गोरखपुर थाना क्षेत्र के शंकर शाह नगर निवासी जगदीश सरवटे (61) आदिम जाति कल्याण विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं और भोपाल में पदस्थ हैं। 12 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक ऑनलाइन लिंक आई थी। उस पर क्लिक करते ही उनका फोन हैक हो गया। इसके बाद उन्हें बैंक खाते से रुपये कटने के संदेश मोबाइल पर आने लगे। अज्ञात आरोपित ने उनके खाते से 69 हजार 660 रुपये निकाल लिए।

रांझी : रांझी थाना क्षेत्र के नरसिंह नगर निवासी शुभम गुगलियानी (31) को 12 अक्टूबर की सुबह फोन आया। फोन करने वाले ने स्वयं को बैंक अधिकारी बताया और उसके बैंक से लिए गए ऋण का विवरण बताया। ऋण की किस्त कटवाने के लिए खाते को यूपीआइ से लिंक करने की बात कही। इसके लिए इंटरनेट मीडिया पर लिंक भेजी गई। दोबारा फोन चालू हुआ, खाते से 95 हजार रुपये जा चुके थे ऋण का पूरा विवरण बताने से शुभम आरोपी के झांसे में आ गए। उसने खाता लिंक प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन लिंक पर क्लिक किया तो मोबाइल हैंग हो गया। कुछ देर बाद जब दोबारा फोन चालू हुआ, इस बीच उनके खाते से 95 हजार रुपये दूसरे खाते में जा चुके थे।