मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

बालों में क्लिप, गले में सात लड़ियों का हार... पन्‍ना में 1500 साल पुरानी प्रतिमा ने खोले गुप्तकालीन शृंगार के राज

गुप्तकाल में महिलाएं किस तरह सजती-संवरती थीं, इसकी झलक अब करीब 1500 साल पुरानी एक प्रतिमा में दिखाई देगी।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 12:09:41 PM (IST)Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 12:09:41 PM (IST)
बालों में क्लिप, गले में सात लड़ियों का हार... पन्‍ना में 1500 साल पुरानी प्रतिमा ने खोले गुप्तकालीन शृंगार के राज
मध्य प्रदेश में शृंगार करती महिला की इस तरह की पहली प्रतिमा मिलने का दावा। सौजन्‍य सोशल मीडिया

HighLights

  1. नचना गांव में एएसआई की खुदाई के दौरान मिली 20 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा
  2. गले में सात लड़ियों का हार, हाथों में कंगन और बाजुओं में बाजूबंद
  3. धूसर बलुआ पत्थर से बनी प्रतिमा की सतह पॉलिशयुक्त, केश सज्जा भी खास

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। जिले के नचना गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की खुदाई के दौरान शृंगार करती नायिका की अनूठी प्रतिमा मिली है। करीब 20 सेंटीमीटर ऊंची इस प्रतिमा में महिला के आभूषणों और केश सज्जा को बारीकी से उकेरा गया है। खास बात यह है कि प्रतिमा में महिला बालों में क्लिप लगाती नजर आती है।

महिला के गले में सात लड़ियों वाला हार

धूसर बलुआ पत्थर से बनी इस प्रतिमा की सतह पॉलिशयुक्त है। महिला के गले में सात लड़ियों वाला हार है, जबकि हाथों में कंगन और बाजुओं में बाजूबंद नजर आते हैं।

सौंदर्य परंपरा और मूर्तिकला की दक्षता

प्रतिमा की बनावट और शृंगार की बारीकियां उस दौर की सौंदर्य परंपरा और मूर्तिकला की दक्षता को सामने लाती हैं। एएसआई के अनुसार, मध्य प्रदेश में अब तक मिली मूर्तियों में शृंगार करती महिला की यह पहली प्रतिमा है।

एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. शिवकांत वाजपेयी के मुताबिक, प्रतिमा को फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। बाद में इसे संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि लोग गुप्तकालीन महिलाओं की शृंगार परंपरा और उस समय की कला को करीब से देख सकें।

नचना का पुरातात्विक महत्व


पन्ना जिले का नचना क्षेत्र गुप्तकालीन स्थापत्य और मूर्तिकला के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहां पांचवीं शताब्दी का प्रसिद्ध चौमुखनाथ मंदिर स्थित है। नई प्रतिमा की प्राप्ति से इस क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है।

यह भी पढ़ें- जबलपुर में दीपावली की छुट्टियों में भी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का होगा निराकरण

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।