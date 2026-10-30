मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

जबलपुर में गर्भवती पत्नी को सड़क पर पीटा, जेवर की रसीद नहीं दी तो पेट में मारी लात

निकाह में मिले जेवरात की रसीद मांगी। सायरा ने मायके से रसीद नहीं लाने की बात कही, तो पति ने उसे बीच सड़क गाड़ी से उतार दिया और मारपीट करने लगा।

By Pankaj TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 12:14:58 PM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 12:14:58 PM (IST)
जबलपुर में गर्भवती पत्नी को सड़क पर पीटा, जेवर की रसीद नहीं दी तो पेट में मारी लात
पति ने गाड़ी से उतार दिया और मारपीट करने लगा। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. हनुमानताल में दहेज के लिए प्रताड़ना का मामला
  2. उपचार के बाद महिला ने दर्ज कराई एफआईआर
  3. घायल महिला को परिजन एल्गिन अस्पताल ले गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने सात माह की गर्भवती पत्नी के साथ बीच सड़क मारपीट की। उसे गाड़ी से उतारकर जमीन पर गिरा दिया और पेट में लात मार दी।

पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

घटना में घायल महिला को परिजन एल्गिन अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कराया गया। उपचार के बाद गुरुवार को महिला हनुमानताल थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

28 अप्रैल 2026 को सरफराज से हुआ था निकाह

पुलिस के अनुसार, सायरा खान (29) का विवाह 28 अप्रैल 2026 को राजा बाबा की कुटी, हनुमानताल निवासी सरफराज से हुआ था।

मायके से सोने की अंगूठी लाने का दबाव

सायरा का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति उस पर मायके से सोने की अंगूठी लाने का दबाव बनाने लगा था। उसे प्रताड़ित किया जाता था। बीमारी के दौरान भी उससे काम कराया जाता रहा।

जेवरात की रसीद मांगने पर विवाद

सायरा वर्तमान में सात माह की गर्भवती है। 25 अक्टूबर को वह मायके गई थी। पति उसे लेने पहुंचा और वह उसके साथ लौट रही थी। इसी दौरान सरफराज ने निकाह में मिले जेवरात की रसीद मांगी। सायरा ने मायके से रसीद नहीं लाने की बात कही, तो पति ने उसे बीच सड़क गाड़ी से उतार दिया और मारपीट करने लगा।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन पहुंचे

आरोप है कि पति ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और गर्भवती होने की जानकारी के बावजूद उसके पेट में लात मारी। घटना की जानकारी मिलने पर सायरा के पिता अनवर, बहन रुखसार और जीजा अबरार मौके पर पहुंचे।


सायरा ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई

वे उसे एल्गिन अस्पताल ले गए, जहां उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उपचार के बाद सायरा ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें- जबलपुर में कांग्रेस नेता और भाई ने किया पार्टनर पर तलवार से वार

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।