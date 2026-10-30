जबलपुर में गर्भवती पत्नी को सड़क पर पीटा, जेवर की रसीद नहीं दी तो पेट में मारी लात

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने सात माह की गर्भवती पत्नी के साथ बीच सड़क मारपीट की। उसे गाड़ी से उतारकर जमीन पर गिरा दिया और पेट में लात मार दी।

पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

घटना में घायल महिला को परिजन एल्गिन अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कराया गया। उपचार के बाद गुरुवार को महिला हनुमानताल थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

28 अप्रैल 2026 को सरफराज से हुआ था निकाह

पुलिस के अनुसार, सायरा खान (29) का विवाह 28 अप्रैल 2026 को राजा बाबा की कुटी, हनुमानताल निवासी सरफराज से हुआ था।

मायके से सोने की अंगूठी लाने का दबाव

सायरा का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति उस पर मायके से सोने की अंगूठी लाने का दबाव बनाने लगा था। उसे प्रताड़ित किया जाता था। बीमारी के दौरान भी उससे काम कराया जाता रहा।

जेवरात की रसीद मांगने पर विवाद

सायरा वर्तमान में सात माह की गर्भवती है। 25 अक्टूबर को वह मायके गई थी। पति उसे लेने पहुंचा और वह उसके साथ लौट रही थी। इसी दौरान सरफराज ने निकाह में मिले जेवरात की रसीद मांगी। सायरा ने मायके से रसीद नहीं लाने की बात कही, तो पति ने उसे बीच सड़क गाड़ी से उतार दिया और मारपीट करने लगा।