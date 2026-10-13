जबलपुर में वर्क फ्राॅम होम के नाम पर दो लाख की ठगी, हैदराबाद की कंपनी के एचआर मैनेजर पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वर्क फ्राॅम होम नौकरी का झांसा देकर एक निजी कंपनी के एचआर मैनेजर पर युवक से दो लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। युवक ने नौकरी के लिए राशि जमा की और काम भी शुरू कर दिया, लेकिन कई महीने तक सैलरी नहीं मिली।

शिकायत की जांच के बाद ग्वारीघाट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, रिलायबल स्टेट निवासी अभिषेक डे मजुमदार (33) ने ऑनलाइन माध्यम से हैदराबाद की अकाय सीजी प्राइवेट लिमिटेड में वर्क फ्राॅम होम नौकरी के लिए संपर्क किया था।

लैपटाप भेजा गया और उन्होंने काम शुरू कर दिया

कंपनी के एचआर मैनेजर जगदीश रविल्ला ने नौकरी देने के नाम पर उनसे दो लाख रुपये मांगे। अभिषेक ने यह राशि जगदीश के खाते में जमा कर दी। इसके बाद उन्हें एक लैपटाप भेजा गया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। कई महीने काम करने के बाद भी जब अभिषेक को सैलरी नहीं मिली, तो उन्होंने कंपनी से संपर्क किया। इस दौरान अन्य लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि उन्हें भी वेतन नहीं मिला है।

आश्वासन दिया, लेकिन राशि वापस नहीं की

अभिषेक ने एचआर मैनेजर से राशि वापस मांगी, तो उसने जल्द रुपये लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन राशि वापस नहीं की। इसके बाद अभिषेक ने ग्वारीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद जगदीश रविल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।