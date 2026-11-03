जबलपुर में नींद में दबोचा, मुंह पर कपड़ा रखकर किया बेहोश, सोने की चेन और फोन ले गए पड़ोसी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सिविल लाइंस क्षेत्र में घर में घुसकर युवक को बेहोश कर सोने की चेन और फोन लूटने की सनसनीखेज वारदात हुई। घटना बर्न कंपनी बिल्डिंग क्वाॅर्टर की है।

मां शीला बाई नाइट ड्यूटी पर गई थीं

क्वाॅर्टर में रहने वाले अंशुल सिंह (26) इवेंट शो से जुड़े काम करता है। वह रात उसकी मां शीला बाई नाइट ड्यूटी पर गई थीं। वह घर में अकेला सो रहा था।

दरवाजा तोड़कर शयनकक्ष में प्रवेश किया

अंशुल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे खुशबू चौधरी अपने साथियों के साथ पहुंची। आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर उसके शयनकक्ष में प्रवेश किया।

मां ने ड्यूटी से लौटने पर चेहरे पर पानी डाला

खुशबू ने कपड़े से उसका मुंह दबाया, जिससे वह बेहोश हो गया। मां ने ड्यूटी से लौटने पर चेहरे पर पानी डाला, जिसके बाद उसे होश आया।

अज्ञात साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

अंशुल ने घटना के बारे में मां को बताया। तब जांच में उसके गले से करीब 8 ग्राम की सोने की चेन और बिस्तर पर रखा फोन गायब मिला। पुलिस ने आरोपी खुशबू चौधरी और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फरार आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।