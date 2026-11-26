नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पाटन बायपास मार्ग पर स्थित समदड़िया पब्लिक स्कूल के छात्रावास में रहने वाले दो छात्र अचानक गायब हो गए। स्कूल में तलाशने के बाद भी जब उनका पता नहीं चला तो स्वजन को सूचना दी गई।

बच्चों ने लापरवाही का आरोप लगाया

मौके पर पहुंचे दोनों छात्र के स्वजन से बच्चों ने लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर हंगामा बढ़ तो माढ़ोताल पुलिस पहुंची।

छात्रावास जाते नजर आए, लेकिन कमरों में नहीं थे

स्कूल परिसर के सीसीटीवी की फुटेज देखी गई तो कक्षा आठवीं में पढ़ने वाला एक छात्र, कक्षा सातवीं के एक छात्र के साथ स्कूल के अवकाश के बाद छात्रावास जाते नजर आए। लेकिन वे छात्रावास के अपने कमरों में नहीं थे।