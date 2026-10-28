जबलपुर में प्रीमैच्योर नवजात को बिना वेंटिलेटर मिला नया जीवन, पढ़ें ऐसे काम करती है लिसा तकनीक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय (एल्गिन) के स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) ने चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया। नवजात की जान अत्याधुनिक लिसा तकनीक से बचाई शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ. विजया जायसवाल और उनकी टीम सिस्टर हेमलता एवं सिस्टर नूतन ने अत्यंत कम वजन और सांस की गंभीर तकलीफ से जूझ रहे प्रीमैच्योर (समय से पूर्व जन्मे) नवजात की जान अत्याधुनिक लिसा तकनीक से बचाई है।

वेंटिलेटर पर डाले बिना ही सर्फैक्टेंट दवा दी इस तकनीक की खास बात यह रही कि बच्चे को वेंटिलेटर पर डाले बिना ही सर्फैक्टेंट दवा देकर सुरक्षित नया जीवन प्रदान किया गया। क्या है लिसा तकनीक लिसा यानी लेस इनवेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन नवजातों, खासकर समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए कम तकलीफदेह आधुनिक विधि है। प्रीमैच्योर बच्चों के फेफड़ों में सर्फैक्टेंट नामक रसायन की कमी होती है, जिससे वे सांस नहीं ले पाते। पारंपरिक तरीके में वेंटिलेटर ट्यूब से यह दवा दी जाती थी, लेकिन लिसा में बहुत पतली और मुलायम कैथेटर के माध्यम से बच्चे के स्वतः सांस लेते रहने के दौरान ही सीधे फेफड़ों में दवा पहुंचा दी जाती है।