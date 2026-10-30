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जबलपुर में इस करवा चौथ पर पत्नी ने लंबी उम्र नहीं मांगी, पति को दिया नया जीवन

बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हाॅस्पिटल में सफल किडनी प्रत्यारोपण के बाद यह दंपति प्रेम और समर्पण की मिसाल बन गया है।

By Alok BanerjeeEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 10:24:02 AM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 10:24:02 AM (IST)
जबलपुर में इस करवा चौथ पर पत्नी ने लंबी उम्र नहीं मांगी, पति को दिया नया जीवन
स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए मरीज। सौजन्‍य अस्‍पताल

HighLights

  1. मेट्रो प्राइम में सफल किडनी ट्रांसप्लांट
  2. किडनी दान कर सबसे बड़ा उपहार दिया
  3. लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। करवा चौथ पर जहां सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए चांद से दुआ मांगती हैं, वहीं जबलपुर की रश्मि गुप्ता ने अपने पति को किडनी दान कर जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया। बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हाॅस्पिटल में सफल किडनी प्रत्यारोपण के बाद यह दंपति प्रेम और समर्पण की मिसाल बन गया है।

दोनों किडनी फेल होने के बाद डायलिसिस पर थे

शांतिनगर निवासी दीपक गुप्ता लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। दोनों किडनी फेल होने के बाद डायलिसिस पर थे। ऐसे कठिन समय में पत्नी रश्मि ने अपनी किडनी देने का फैसला किया। जांच में सबकुछ अनुकूल आने पर ट्रांसप्लांट की तैयारी की गई।


विशेषज्ञों ने किया सफल ऑपरेशन

हाॅस्पिटल की नेफ्रोलाॅजी एवं ट्रांसप्लांट यूनिट ने यह जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। ट्रांसप्लांट सर्जन डाॅ. राजेश पटेल और कंसल्टेंट नेफ्रोलाजिस्ट डाॅ. विशाल वडेरा के नेतृत्व में टीम ने कई घंटे चली सर्जरी पूरी की।

पति-पत्नी डाॅक्टरों की निगरानी में

फिलहाल पति-पत्नी दोनों स्वस्थ हैं और डाॅक्टरों की निगरानी में हैं। हाॅस्पिटल के डायरेक्टर राजीव बडेरिया ने बताया कि मेट्रो प्राइम में अब तक 30 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं।

हाॅस्पिटल के डायरेक्टर राजीव बडेरिया बोले-हमारी कोशिश है कि मरीजों को भोपाल-नागपुर न जाना पड़े और यहीं विश्वस्तरीय सुविधा मिले। रश्मि का यह कदम अंगदान के प्रति जागरूकता की बड़ी मिसाल है। करवा चौथ पर लिया गया उनका यह फैसला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि सच्चा प्रेम त्याग में ही है।

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