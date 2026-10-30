रेलवे में भोजन सप्लाई करने वाले सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट में बाथरूम के पानी से पका रहे खाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रेलवे में यात्रियों के लिए तैयार भोजन के पैकेट सप्लाई करने वाले साउथ सिविल लाइंस स्थित सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट शिकायत के आधार पर गुरुवार को निरीक्षण करने पहुंची राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम को किचन में साफ-सफाई की गंभीर खामियां मिलीं।

बाथरूम के पानी का इस्तेमाल सब्जियां धोते पकड़े गए अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान बाथरूम के पानी का इस्तेमाल सब्जियां धोने और भोजन तैयार करने में किए जाने की स्थिति भी सामने आई। इसके बाद रेस्टोरेंट को सील करने और एफएसएसएआइ लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई।