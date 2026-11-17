नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोहलपुर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक विवाहिता के साथ शारीरिक शोषण करने और बाद में मतांतरण के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है।

गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज

मंसूरीबाद निवासी जहांगीर उस्मानी पर युवती ने ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और मुस्लिम मत अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। सोमवार को पीड़िता ने गोहलपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

नवंबर, 2024 में घुमाने के बहाने दुष्कर्म किया था

जान पहचान बढ़ने पर नवंबर, 2024 में आरोपी उसे घुमाने के बहाने से आधारताल स्थित इंडियन काफी हाउस ले गया, जहां बाजू में बने एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया।

पति की गैरमौजूदगी में घर पहुंचा

विरोध करने पर शादी का भरोसा दिलाया। इसके बाद पति की गैरमौजूदगी में घर पहुंचकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। गत वर्ष मई में आरोपी के दूसरे मत का होने की जानकारी मिलने पर दोनों के बीच विवाद हुआ।

धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा

वह पति को उनके शारीरिक संबंधों की जानकारी देने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा और शादी के लिए मतांतरण का दबाव बनाने लगा। महिला का आरोप है कि 10 अक्टूबर को भी आरोपित ने घर पहुंचकर जबरन दुष्कर्म किया।