जबलपुर में डाॅ. मोहन भागवत ने कहा- महाकौशल में तीन संभागों के जरिए संगठन मजबूत करने की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब संगठनात्मक विस्तार के साथ स्वयंसेवकों के आचरण और सामाजिक व्यवहार को अपनी कार्यपद्धति का प्रमुख आधार बनाने पर जोर दे रहा है। नई जिम्मेदारियां सौंपने पर मंथन सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत के तीन दिवसीय जबलपुर प्रवास के अंतिम दिन सोमवार को श्रीराम इंजीनियरिंग काॅलेज में हुई प्रांत कार्यकारिणी और विभाग टोली की बैठक में विचारों को व्यवहार में उतारने, संगठनात्मक विकेंद्रीकरण और नई जिम्मेदारियां सौंपने पर मंथन हुआ।

व्यवस्था को प्रभावी बनाएंगे महाकौशल प्रांत को रीवा, सागर और जबलपुर संभाग में विभाजित कर बनाई गई नई संभागीय रचना के तहत नवंबर के बाद दायित्व सौंपे जाने हैं। बैठक में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने और संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा हुई।

क्षेत्र प्रचारक की मौजूदगी में हिंदू सम्मेलनों में सक्रिय रहे प्रांत कार्यकारिणी के 36 और विभाग टोली के करीब 43 पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। अखिल भारतीय अधिकारियों और क्षेत्र प्रचारक की मौजूदगी में हिंदू सम्मेलनों में सक्रिय रहे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के विषय पर भी विचार किया गया। इसके साथ सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्यों से जुड़े पंचपरिवर्तन को परिवार और समाज के बीच व्यवहार में उतारने की जरूरत रेखांकित की गई। तीन संभागों में बंटा महाकौशल, जिम्मेदारियों का होगा विकेंद्रीकरण महाकौशल प्रांत की संगठनात्मक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रीवा, सागर और जबलपुर संभागों में विभाजित किया गया है। इस संभागीय रचना के तहत नवंबर के बाद संबंधित क्षेत्रों में दायित्व सौंपने की तैयारी है। संगठन को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श बैठक में नई व्यवस्था के क्रियान्वयन, कार्यों के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। हिंदू सम्मेलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपने के विषय पर भी चर्चा की गई। उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित करना और उनकी पहुंच बढ़ाना है।