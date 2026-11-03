जबलपुर में डॉ. मोहन यादव बोले-कांग्रेस 2029 में हो जाएगी साफ, राहुल गांधी पर भी साध गए 'निशाना'

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कांग्रेस की राजनीति के विरोध में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा जबलपुर में निकाली गई। तीन किलोमीटर लंबी पदयात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए गोलबाजार से शुरू हुई करीब तीन किलोमीटर लंबी पदयात्रा में मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जबलपुर की जनता के समर्थन से कांग्रेस की चूलें हिल गई हैं करीब एक घंटे चली पदयात्रा में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर नेताओं का स्वागत किया गया। समापन पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जबलपुर की जनता के समर्थन से कांग्रेस की चूलें हिल गई हैं। वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाएगी।

कांग्रेस अध्यक्ष बनने के समय भी पार्टी में चुनाव को लेकर विवाद हुए थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन उसका अपना राजनीतिक इतिहास लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करता है। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के समय भी पार्टी में चुनाव को लेकर विवाद हुए थे।

संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और देश की आर्थिक छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी के 'रिजीम चेंज' संबंधी बयान पर कहा कि वर्ष 2024 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जनादेश दिया है। चुनाव के समय घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच जाना चाहिए कांग्रेस को चुनाव के समय घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। सड़कों पर मार्च करने से सत्ता परिवर्तन नहीं होता।मेघवाल ने चुनाव आयोग, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हालिया घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए।