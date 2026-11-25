नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिस कंपनी में नौकरी कर रहे थे, उसी के संसाधनों और तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर कर्मचारी दूसरी कंपनियों के लिए व्यापार कर रहे थे। डिजिटल हस्ताक्षर और लेनदेन के सबूत सोलर संयंत्र लगाने के इस खेल में करीब 15 दूसरी कंपनियों से साठगांठ कर 70 से 75 आर्डर का काम किया गया। कंपनी प्रबंधन की जांच में फर्जी एनओसी, डिजिटल हस्ताक्षर और आर्थिक लेनदेन के सबूत मिलने के बाद लार्डगंज पुलिस ने तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

कंपनी के नाम से फर्जी एनओसी भी दी गई थी राइट टाउन निवासी अभिषेक बाधवा ट्योरिन सोलर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि दो अप्रैल को सिन्हा इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर अनुराग सिन्हा ने जानकारी दी कि कंपनी के कर्मचारी सुमित सेन और सुभाष विश्वकर्मा ने दूसरी कंपनी से कम कीमत पर सोलर संयंत्र लगवाने का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए कंपनी के नाम से फर्जी एनओसी भी दी गई थी।