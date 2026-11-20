नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के तिलवारा में पुराने विवाद को लेकर कुछ नाबालिगों ने एक किशोर को घेरकर बेरहमी से पीटा। आरोप है कि छह-सात लड़कों ने पहले उसके साथ बेल्ट से मारपीट की और फिर चाकू से पैर और कमर पर कई वार किए। हमले के दौरान किशोर हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसे नहीं छोड़ा।

पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था

जानकारी के अनुसार, किशोर और आरोपियों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते लड़कों ने उसे घेर लिया। शुरुआत में कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई।

किशोर को संभलने का मौका दिया आरोपियों ने

आरोपियों ने किशोर को संभलने का मौका दिए बिना बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद चाकू निकालकर उसके पैर और कमर पर वार किए।

हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ

घटना के दौरान किशोर खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। वह हाथ जोड़कर माफी भी मांगता रहा, लेकिन हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हमले में घायल किशोर को उपचार की जरूरत पड़ी।

आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

मामले में पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की विस्तृत जानकारी मिलने पर घटनाक्रम के अन्य पहलू स्पष्ट हो सकेंगे।

यह भी पढ़ें- कार में छिपे युवक को तोड़फोड़ के बाद बाहर घसीटा, बेसबाॅल स्टिक से सिर पर किया हमला; जबलपुर की घटना