जबलपुर में गाड़ी हटाने को कहा तो भड़के बदमाश, पथराव कर फेंके पाइप बम; तलवारें लहराईं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ओमती थाना क्षेत्र में गाड़ी हटाने की बात पर शुरू हुआ विवाद बलवे में बदल गया। नाराज बदमाशों ने झूलेलाल मंदिर के पास जमकर उत्पात मचाया। घर पर पथराव और तोड़फोड़ की, पाइप बम जलाकर फेंके और तलवारें लहराकर दहशत फैलाई। महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई।

प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू हंगामे और तनाव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी भाग निकले। पुलिस ने मामले में बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ विवाद पुलिस के अनुसार झूलेलाल मंदिर के पास रहने वाली टीना यादव (45) मंगलवार रात घर पर थीं। इसी दौरान उनका बेटा मयंक वहां पहुंचा। उसने घर के पास खड़ी एक गाड़ी हटाने के लिए कहा। गाड़ी सुभाष सोनकर के बेटे की थी। इसी बात पर मनोज सोनकर का बेटा और उसके भाई वहां पहुंच गए। उन्होंने फोन कर अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया।