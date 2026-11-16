जबलपुर में 17 साल के नौसाद को 5 युवकों ने चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हनुमानताल थाना क्षेत्र के चार खंभा इलाके में इंसानियत शर्मसार हो गई। घर लौट रहे 17 वर्षीय किशोर नौसाद अली की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश फैला दिया है।

सिर पर पत्थर से हमला कर जमीन पर गिराया पुलिस के अनुसार नौसाद अली अपने घर की ओर जा रहा था तभी पुरानी रंजिश के चलते 5 युवकों ने उसे रास्ते में घेर लिया। पहले आरोपियों ने नौसाद को थप्पड़ मारे, फिर सिर पर पत्थर से हमला कर उसे जमीन पर गिरा दिया।