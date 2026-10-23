जबलपुर पहुंचीं उड़नपरी पीटी ऊषा बोलीं - मध्य प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं, जरूरत है सही मंच की

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष और उड़नपरी के नाम से मशहूर डा. पीटी उषा शुक्रवार को संक्षिप्त जबलपुर प्रवास पर रहीं।

ऊषा ने की नईदुनिया से खास बातचीत

मध्य प्रदेश ओलिंपिक संघ द्वारा शहर के एक निजी होटल में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होने पहुंचीं ऊषा ने नईदुनिया से खास बातचीत में खेलों, मध्य प्रदेश और जबलपुर को लेकर अपने विचार साझा किए। शुक्रवार दोपहर को निजी कार्य से नगर पहुंचने पर डुमना विमानतल पर उनका स्वागत एमपीओए सचिव दिग्विजय सिंह ने किया।