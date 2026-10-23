मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

जबलपुर पहुंचीं उड़नपरी पीटी ऊषा बोलीं - मध्य प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं, जरूरत है सही मंच की

प्रदेश सरकार खेलों के लिए अच्छा काम कर रही है, खासकर भोपाल में बन रही अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं सराहनीय हैं, लेकिन इसका विस्तार जबलपुर जैसे शहरों तक भी होना चाहिए।

By Alok BanerjeeEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 04:42:56 PM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 04:42:56 PM (IST)
जबलपुर पहुंचीं उड़नपरी पीटी ऊषा बोलीं - मध्य प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं, जरूरत है सही मंच की
डुमना विमानतल पर शुक्रवार को भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष डाॅ. पीटी ऊषा का स्वागत करते एमपीओए सचिव दिग्विजय सिंह। नईदुनिया

HighLights

  1. नईदुनिया से खास बातचीत में कही दिल की बात
  2. खेलों, मप्र और जबलपुर को लेकर विचार साझा किए
  3. निजी होटल में अभिनंदन समारोह में पहुंची थीं ऊषा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष और उड़नपरी के नाम से मशहूर डा. पीटी उषा शुक्रवार को संक्षिप्त जबलपुर प्रवास पर रहीं।

ऊषा ने की नईदुनिया से खास बातचीत

मध्य प्रदेश ओलिंपिक संघ द्वारा शहर के एक निजी होटल में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होने पहुंचीं ऊषा ने नईदुनिया से खास बातचीत में खेलों, मध्य प्रदेश और जबलपुर को लेकर अपने विचार साझा किए। शुक्रवार दोपहर को निजी कार्य से नगर पहुंचने पर डुमना विमानतल पर उनका स्वागत एमपीओए सचिव दिग्विजय सिंह ने किया।

सही समय पर सही मार्गदर्शन जरूरी

पीटी ऊषा ने कहा कि मध्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत है उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन और सुविधाएं देने की।


खेलों के लिए अच्छा काम कर रही है सरकार

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के लिए अच्छा काम कर रही है, खासकर भोपाल में बन रही अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं सराहनीय हैं, लेकिन इसका विस्तार जबलपुर जैसे शहरों तक भी होना चाहिए।

यह भी पढ़ें- नर्मदा महोत्सव 2026 : जबलपुर का प्राकृतिक सौंदर्य कैमरे में कैद करने वालों को मौका, आप भी ले सकेंगे भाग

यह भी पढ़ें
एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।