नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अधारताल थाना क्षेत्र में दुकान बंद कर कर्मचारी के साथ घर लौट रहे बर्तन व्यापारी पर छह बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचा कर्मचारी भी घायल तीन मोटरसाइकिलों से पहुंचे बदमाशों ने व्यापारी को रास्ते में रोककर पीठ, गर्दन और हाथ पर चाकू से कई वार किए। बीच-बचाव करने पहुंचे कर्मचारी को भी आरोपितों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए।

कर्मचारी के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे अधारताल निवासी विशेष की जयप्रकाश नगर में बर्तन की दुकान है। त्योहार के चलते दुकान देर रात तक खुल रही थी। करीब साढ़े तीन बजे विशेष दुकान बंद कर कर्मचारी के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। चाकू से लगातार कई वार कर दिए प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि व्यापारी ने रात को युवकों से वहां रुकने का कारण पूछा तो एक बदमाश दौड़कर उनके पास पहुंचा और चाकू से लगातार कई वार कर दिए। घायल व्यापारी को कर्मचारी ने अस्पताल पहुंचाया बर्तन दुकान के कर्मचारी ने व्यापारी को बचाने का प्रयास किया तो उस पर भी हमला कर दिया गया। घटना के बाद आरोपित भाग निकले। घायल व्यापारी को कर्मचारी ने एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपितों की पहचान और तलाश में जुटी है।