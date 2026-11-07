नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अधारताल थाना क्षेत्र में दुकान बंद कर कर्मचारी के साथ घर लौट रहे बर्तन व्यापारी पर छह बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया।
तीन मोटरसाइकिलों से पहुंचे बदमाशों ने व्यापारी को रास्ते में रोककर पीठ, गर्दन और हाथ पर चाकू से कई वार किए। बीच-बचाव करने पहुंचे कर्मचारी को भी आरोपितों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए।
अधारताल निवासी विशेष की जयप्रकाश नगर में बर्तन की दुकान है। त्योहार के चलते दुकान देर रात तक खुल रही थी। करीब साढ़े तीन बजे विशेष दुकान बंद कर कर्मचारी के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि व्यापारी ने रात को युवकों से वहां रुकने का कारण पूछा तो एक बदमाश दौड़कर उनके पास पहुंचा और चाकू से लगातार कई वार कर दिए।
बर्तन दुकान के कर्मचारी ने व्यापारी को बचाने का प्रयास किया तो उस पर भी हमला कर दिया गया। घटना के बाद आरोपित भाग निकले। घायल व्यापारी को कर्मचारी ने एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपितों की पहचान और तलाश में जुटी है।
अधारताल थाना क्षेत्र के कंचनपुर में पुराने विवाद को लेकर दो युवकों ने वैभव मेहता (27) पर चाकू से हमला कर दिया। वैभव अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था। रास्ते में किराना दुकान के पास साहिल गौतम उर्फ साहिल राजपूत और राज उर्फ राजकिशोर झा खड़े थे। उन्होंने वैभव को रास्ते में रोककर अभद्रता व मारपीट की।
राज ने उसे पकड़ा और साहिल ने चाकू से पीठ व गर्दन पर वार कर दिए। आरोपितों ने चाकुओं से दनादन कई प्रहार कर वैभव की हत्या की कोशिश की। घायल वैभव को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित पर हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
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