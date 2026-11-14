नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मुख्यमंत्री बोले- जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा का बिरसा मुंडा का संघर्ष नई पीढ़ी को देता रहेगा प्रेरणा; डिंडौरी में आयुर्वेदिक और मंडला में बनेगा मेडिकल कॉलेज, बैगा-सहरिया-भारिया समुदाय के लिए 91 करोड़ के कार्य

बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को नमन गैरिसन ग्राउंड में शनिवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को नमन करते हुए जनजातीय अंचलों के विकास के लिए कई योजनाओं और कार्यों का उल्लेख किया।

जनजातीय क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर 401 करोड़ 56 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा शुरू की जाएगी। जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और समाज के लिए संघर्ष किया मुख्यमंत्री ने कहाकि बिरसा मुंडा ने महज 25 वर्ष के जीवन में जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को साहस, राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता रहेगा।

उनका योगदान देश कभी नहीं भूलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा ने एक ओर जनजातीय समाज की संस्कृति और संस्कारों को सहेजा, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। वे स्वदेश, स्वधर्म, स्वाभिमान और स्वशासन के अमर प्रतीक हैं। उनका योगदान देश कभी नहीं भूलेगा। स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं और संस्कृति से बड़ा कोई गौरव नहीं है। बिरसा मुंडा ने समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक और संगठित होना सिखाया। हर जिले, विकासखंड और शिक्षण संस्थानों में होंगे आयोजन मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जनजातीय नायकों को सम्मान देने और उनके योगदान को सामने लाने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पूरे सप्ताह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जनजातीय नायकों के संघर्ष और योगदान को याद किया प्रत्येक जिले, विकासखंड, स्कूल, कॉलेज और छात्रावास में जनजातीय नायकों के संघर्ष और योगदान को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी जननायकों ने अंग्रेजों और उनसे पहले की सत्ताओं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा की। रानी दुर्गावती से टंट्या मामा तक के योगदान का किया उल्लेख मुख्यमंत्री ने जबलपुर को रानी दुर्गावती की नगरी बताते हुए कहा कि रानी दुर्गावती अद्भुत शासिका थीं। उनके सम्मान में सरकार ने जबलपुर में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की। डिंडौरी और शहडोल में भी मंत्रिमंडल की बैठकें की गईं। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया राजा शंकरशाह और रघुनाथ शाह के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती ने तलवार से अंग्रेजों का मुकाबला किया, वहीं शंकरशाह-रघुनाथ शाह ने भजनों, कविताओं और लेखन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया।

राष्ट्रभक्ति, साहस और स्वाभिमान की भावना उन्होंने टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने, राजा भभूत सिंह के योगदान को सम्मान देने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास के क्षेत्र को उनके नाम से जोड़ने की घोषणा का उल्लेख किया। भीमा नायक, फाजा नायक और बादल भोई सहित अन्य जनजातीय नायकों को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नायकों का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति, साहस और स्वाभिमान की भावना जगाता रहेगा। डिंडौरी में आयुर्वेदिक, मंडला में मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री ने जनजातीय अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात कही। उन्होंने डिंडौरी में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और मंडला में मेडिकल कॉलेज बनाने का उल्लेख किया। 85 करोड़ रुपये की लागत से सांदीपनि विद्यालय होंगे उन्होंने बताया कि सांदीपनि विद्यालयों विद्यालयों में बेहतर भवन, खेल मैदान और प्रयोगशालाओं सहित आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं दी जा रही हैं। छिंदवाड़ा, बालाघाट और डिंडौरी में 85 करोड़ रुपये की लागत से सांदीपनि विद्यालय स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। कोदो-कुटकी की खरीदी का अभियान चलाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और जबलपुर सहित पूरे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ नर्मदा के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रानी दुर्गावती के नाम पर कोदो-कुटकी की खरीदी का अभियान चलाने की बात भी उन्होंने कही।