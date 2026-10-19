दशहरे पर जबलपुर में होगा शाम पांच बजे से डायवर्जन, वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित; सादी वर्दी में जवान रहेंगे शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में मंगलवार को दशहरा मुख्य चल समारोह निकाला जाएगा। इसे देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। मुख्य चल समारोह के मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्गों और फ्लाईओवर का उपयोग शाम पांच बजे से विभिन्न चौराहों और तिराहों पर डायवर्जन लागू होगा, जो चल समारोह समाप्त होने तक जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों और फ्लाईओवर का उपयोग करने का आग्रह किया है। भारी वाहनों और चार पहिया वाहनों का प्रवेश बंद मां महाकाली विसर्जन चला समारोह के दिन रामपुर से गौरीघाट तक भारी वाहनों और चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। चल समारोह समाप्त होने के बाद नो एंट्री में खड़े वाहनों को निकलने की अनुमति दी जाएगी।

चल समारोह के लिए यातायात योजना तय आने वाले दिनों में शहर के अलग-अलग क्षेत्रों और उपनगरीय इलाकों में चल समारोह के लिए यातायात योजना तय कर ली गई है। सादी वर्दी में भी जवान चल समारोह में शामिल रहेंगे और असामाजिक तत्वों पर नजर रहेंगे। भीड़ के बीच महिला पुलिस का दल भी सक्रिय रहेगा।