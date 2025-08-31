मेरी खबरें
    MP में दुकानदार को ठगों ने लगाया चूना, सोने के नाम पर दे गए पीतल की माला, हड़पे 7 लाख

    MP Crime: एमपीईबी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को सोने जैसे दिखने वाली गुरिया की एक माला थमा दिया और 7 लाख रुपये लेकर दोनों फरार हो गए, कर्मचारी ने घर में आकर जांचा तो वह पीतल की निकली। पुलिस ने जांच के बाद शुक्रवार की रात को एफआईआर पंजीबद्ध किया है। सीसीटीवी फुटेज देखकर दोनों आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 04:02:15 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 04:02:14 PM (IST)
    दुकानदार को ठगों ने लगाया चूना। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. एमपीईबी के सेवानिवृत्त कर्मी के साथ दो युवकों ने की धोखाधड़ी
    2. सोना बताकर थमाई पीतल की माला, 7 लाख रुपये हड़प लिए
    3. सीसीटीवी फुटेज पर दोनों आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विजय नगर थाना क्षेत्र निवासी एमपीईबी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को दो युवकों ने सोना बताकर पीतल की गुरिया वाली माला पकड़ाया। उसे गिरवीं रखने का बोलकर बदले में मिले लिए सात लाख रुपये हड़प लिए। आरोपितों ने ठगी से पहले सेवानिवृत्त कर्मी को विश्वास में लिया। फिर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया।

    कर्मचारी को ठगों ने ऐसे फंसाया

    एकता नगर निवासी प्रकाश नारायण दुबे (64) एमपीईबी के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनके घर में कॉस्टमेटिक की दुकान है। वह भी खाली समय पर दुकान में बैठते है। 25 जुलाई को जब वह दुकान में थे, दो युवक पहुंचे। दोनों ने उसने बातचीत की। दुकान से कुछ सामान खरीदा और चले गए। अगले दिन दोनों फिर युवक पहुंचे। सेवानिवृत्त कर्मी से जान पहचान बढ़ाई और चले गए।

    27 जुलाई को सेवानिवृत्त कर्मी जब दुकान पर थे, दोनों युवक फिर पहुंचे। इस पर उनके पास में सोने की दो गुरिया थी। बोले कि उनकी मां अस्वस्थ्य है। उन्हें उपचार के लिए रुपये चाहिए है। सेवानिवृत्त कर्मचारी ने जांचा तो दोनों गुरिया सोने की थी। उसने बदले में रुपये उधार दे दिए। ऐसा करके दोनों शातिर युवकों ने सेवानिवृत्त कर्मी पर विश्वास जमा लिया।

    सोना बताकर थमाई पीतल की माला

    एक अगस्त को फोन कर बताया कि मां को इलाज के लिए बाहर लेकर जाना पड़ रहा है। उनके पास में 15 तोला सोना है। उसे गिरवीं रखकर रुपये लेना है। सात लाख रुपये की आवश्यकता होना बताया। 15 तोला सोना गिरवीं रखकर बदले में सात लाख रुपये देने को सेवानिवृत्त कर्मी तैयार हो गया।

    तब दोनों युवकों ने उसे दीनदनयाल चौक अंतरराज्यीय बस अड्डा के प्रवेश द्वार के पास रुपये लेकर बुलाया। वह जैसे ही पहुंचे उनसे रुपये लेकर सोने जैसे दिखने वाली गुरिया की एक माला थमा दिया। जिसे घर में आकर जांचा तो वह पीतल की निकली। पुलिस ने जांच के बाद शुक्रवार की रात को एफआईआर पंजीबद्ध किया है। सीसीटीवी फुटेज देखकर दोनों आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

