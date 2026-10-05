बागेश्वर धाम में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट ने छतरपुर एसपी को विशेष टीम गठित करने के दिए निर्देश, भ्रूण का जैविक पिता कौन?

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने बागेश्वर धाम में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए छतरपुर एसपी को विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। राजू जाटव की दूसरी जमानत अर्जी निरस्त न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी ने 25 सितंबर को राजू जाटव की दूसरी जमानत अर्जी निरस्त करते हुए टीम को यह पता लगाने के निर्देश दिए कि नाबालिग का यौन उत्पीड़न किसने किया और उसके गर्भ से मिले भ्रूण का जैविक पिता कौन है?

नाबालिग करीब दो माह की गर्भवती मिली थी जांच दो माह में पूरी करने को कहा गया है। प्रकरण में जांच के दौरान नाबालिग करीब दो माह की गर्भवती मिली थी। गर्भपात के बाद भ्रूण सुरक्षित रखकर एफएसएल जांच कराई गई। 29 अगस्त की रिपोर्ट में राजू जाटव को भ्रूण का जैविक पिता नहीं पाया गया।