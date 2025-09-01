Indian Railways: वैष्णो देवी जाने वालों के लिए बुरी खबर... 30 सितंबर तक जबलपुर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस रद्द

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। जबलपुर से जम्मू-कश्मीर के कटरा के बीच चलने वाली श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस को रेलवे प्रशासन ने अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुई तेज वर्षा के कारण पटरी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से इस ट्रेन का संचालन दोनों छोरों से रोकना पड़ा है।

वर्षा से हुए नुकसान की मरम्मत कार्य जारी जानकारी के मुताबिक, उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के अंतर्गत कठुआ–माधोपुर रेलखंड के डाउन लाइन पर यातायात बाधित है। वर्षा से हुए नुकसान की मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल ट्रेन का संचालन संभव नहीं है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जबलपुर–श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है।