मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indian Railways: वैष्णो देवी जाने वालों के लिए बुरी खबर... 30 सितंबर तक जबलपुर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस रद्द

    जानकारी के मुताबिक, उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के अंतर्गत कठुआ–माधोपुर रेलखंड के डाउन लाइन पर यातायात बाधित है। वर्षा से हुए नुकसान की मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल ट्रेन का संचालन संभव नहीं है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जबलपुर–श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 10:42:34 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 10:42:34 PM (IST)
    Indian Railways: वैष्णो देवी जाने वालों के लिए बुरी खबर... 30 सितंबर तक जबलपुर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस रद्द
    वैष्णो देवी जाने वालों के लिए बुरी खबर।

    HighLights

    1. वैष्णो देवी जाने वालों यात्रियों के एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई
    2. 30 सितंबर तक जबलपुर-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस निरस्त
    3. जम्मू क्षेत्र में हुई तेज वर्षा के कारण पटरी को गंभीर नुकसान पहुंचा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। जबलपुर से जम्मू-कश्मीर के कटरा के बीच चलने वाली श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस को रेलवे प्रशासन ने अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुई तेज वर्षा के कारण पटरी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से इस ट्रेन का संचालन दोनों छोरों से रोकना पड़ा है।

    वर्षा से हुए नुकसान की मरम्मत कार्य जारी

    जानकारी के मुताबिक, उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के अंतर्गत कठुआ–माधोपुर रेलखंड के डाउन लाइन पर यातायात बाधित है। वर्षा से हुए नुकसान की मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल ट्रेन का संचालन संभव नहीं है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जबलपुर–श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- त्योहारी सीजन में रेलवे की राहत... इंदौर-जोधपुर व इंदौर-भगत की कोठी एक्सप्रेस में लगेंगे अतिरिक्त कोच

    सप्ताह में केवल एक दिन ही चलती है ये ट्रेन

    गौरतलब है कि यह ट्रेन सप्ताह में केवल एक दिन ही चलती है। तय कार्यक्रम के अनुसार, जबलपुर से कटरा जाने वाली ट्रेन संख्या 11449 अब 2, 9, 16, 23 और 30 सितंबर को नहीं चलेगी। वहीं, कटरा से जबलपुर लौटने वाली ट्रेन संख्या 11450 को भी 3, 10, 17 और 24 सितंबर को निरस्त कर दिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.